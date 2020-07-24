رفحاء 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطلعة التمياط غداً محاضرة بعنوان " الأضاحي: أحكام وآداب " بعد صلاة المغرب في جامع طلعة التمياط الجديد.وتأتي هذه المحاضرة ضمن برامج عشر ذي الحجة التي ينفذها المكتب بمشاركة الدعاة والمشايخ، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم وحثهم على فعل الخيرات واغتنام هذه الأيام المباركة بالأعمال الصالحة.// انتهى //19:40ت م0134