عام / رئيس جامعة نجران يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
الجمعة 1441/12/3 هـ الموافق 2020/07/24 م واس
نجران 03 ذو الحجة 1441هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس
رفع معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الجامعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة تكلل العملية الجراحية التي أجريت له بالنجاح.
وأكد السبيعي أن مشاعر الوطن توحدت فرحاً بنجاح العملية الجراحية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية.
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19:42ت م
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