طرابلس 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 110 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وثلاث حالات شفاء، وحالة وفاة واحدة.ولفت المركز في بيان اليوم النظر إلى أنه تسلم 1473 عينة موزعة على: المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس871 عينة، ومختبر فرع المركز بمصراته 305 عينات، ومختبر المركز المرجعي بزليتن 39 عينة، ومختبر فرع المركز بسبها 90 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 150 عينة، ومختبر فرع المركز بالزاوية ثمان عينات، ومختبر مستشفى طرابلس الجامعي عشر عينات.ولفت الانتباه إلى أن العينات أظهرت سلبية 1363 عينة، فيما تأكدت إصابة 110 حالات، منها 68 حالة جديدة، و42 حالة مخالطين.وسجل المركز ثلاث حالات تماثلت للشفاء، فيما سجل حالة وفاة واحدة.وبهذا البيان يصل إجمالي عدد الحالات المصابة في عموم ليبيا إلى 2424 حالة، منها 1863 حالة نشطة، و504 تماثلوا للشفاء، و57 حالة وفاة.// انتهى //19:44ت م0139