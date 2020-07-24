مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات -ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية- معملاً مخالفاً لإنتاج مطابخ الألمنيوم وبيعها ضمن نطاق البلدية.وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري أنَّ الفرق الرقابية الميدانية رصدت خلال جولاتها المكثفة المعمل المخالف للاشتراطات، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية وإغلاق المعمل فوراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.// انتهى //20:05ت م0141