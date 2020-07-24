جيزان 03 ذوالحجة 1441هـ الموافق 24 يوليو 2020م واسينفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى.وأوضح المدير العام لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة سليمان بن يحيى المالكي أن الخطة شملت جميع هيئات ومحافظات المنطقة، وتركز على الجولات الميدانية بالأسواق والمجمعات التجارية، يتخللها برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية، وشراكات حكومية تشمل المستشفيات والمراكز الصحية، متضمنة رسائل إرشادية وتوعوية في الميادين.// انتهى //20:07ت م0142