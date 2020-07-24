محايل 03 ذوالحجة 1441هـ الموافق 24 يوليو 2020م واسأكملت بلدية محايل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي من خلال تركيب عدد من لوحات التهاني والتبريكات في مداخل وشوارع المحافظة, وتجهيز المنتزهات والمطلات لاستقبال الزوار, بالإضافة إلى تجهيز مسلخ البلدية وتكثيف مجال النظافة اليومية وتنظيف وتهيئة مصليات العيد بالمحافظة.وأوضح رئيس البلدية سعيد علي حافظ أن البلدية تواصل جولاتها الرقابية على المطابخ والمحلات والمطاعم والمغاسل والتأكد من عدم زيادة الأسعار خلال فترة العيد وإلزام صالونات الحلاقة ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات بإبراز قائمة الأسعار المعتمدة التي يجري العمل بها طوال العام, والتنبيه عليهم بعدم رفع الأسعار والتأكد من الشهادات الصحية للعمال والاشتراطات الصحية الأخرى.// انتهى //20:15ت م0143