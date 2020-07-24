واشنطن 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 72,219 إصابة مؤكدة و 1,113 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,024,492 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 143,868 حالة وفاة.// انتهى //20:42ت م0156