عام / الولايات المتحدة الأمريكية تسجل 72,219 إصابة مؤكدة و 1,113 وفاة بفيروس كورونا
الجمعة 1441/12/3 هـ الموافق 2020/07/24 م واس
واشنطن 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 72,219 إصابة مؤكدة و 1,113 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,024,492 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 143,868 حالة وفاة.
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