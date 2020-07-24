الأمم المتحدة 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين ميروسلاف جينكا، أن حالة الطوارئ المناخية الناجمة عن الاحترار العالمي تفاقم المخاطر القائمة على السلم والأمن الدوليين، فيما تخلق أيضاً مخاطر جديدة، الأمر الذي يوضح من جديد أهمية العمل المناخي السريع على جبهات متعددة.وقال جينكا أمام مجلس الأمن اليوم: إن حالة الطوارئ المناخية تشكل خطراً على السلام، داعياً الجهات الفاعلة في مجال السلام والأمن إلى لعب دورها والمساعدة في تسريع تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.وبيّن أن الفشل في الاهتمام بالآثار المتزايدة لتغير المناخ، سيقوض الجهود في منع الصراعات وصنع السلام والحفاظ على السلام، ويخاطر بمحاصرة البلدان الضعيفة في حلقة مفرغة من الكوارث المناخية والصراعات.وفيما أشار المسؤول الأممي إلى أن عواقب تغير المناخ تختلف من منطقة إلى أخرى، أوضح أن الأوضاع الهشة أو المتأثرة بالصراعات حول العالم أكثر تعرضا لآثار المناخ المتغير وأقل قدرة على التعامل معها.وأوصى المسؤول الأممي بعقد شراكات أقوى تجمع الجهود التي تبذلها بالفعل الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية وغيرها لتحديد أفضل الممارسات وتعزيز المرونة وتعزيز التعاون الإقليمي.// انتهى //20:42ت م0157