واشنطن 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسحثت الولايات المتحدة الأمريكية، الصين على عدم الرد بالمثل بإصدار أمر بإغلاق القنصلية الأمريكية في تشنغدو، رداً على إغلاق واشنطن لقنصلية بكين في هيوستون بولاية تكساس.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون أوليوت في بيانٍ صحفي اليوم: "إن القرار الأمريكي للتوجيه بإغلاق القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في هيوستون، جاء بهدف حماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الخاصة للأمريكيين من الأنشطة (الخبيثة) التي يقوم بها الحزب الشيوعي الصيني، " داعياً الحزب لوقف هذه الأنشطة بدلاً من الرد بالمثل.وكانت الصين قد طلبت من الولايات المتحدة الجمعة، إغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو غربي الصين، في خطوة من شأنها تصعيد وتيرة النزاع بين بكين وواشنطن.وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن.// انتهى //20:43ت م0158