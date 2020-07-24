القاهرة 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية بعد غد ندوة افتراضية حول أفضل ممارسات التواصل على منصة (تويتر) (خلال أزمة كوفيد 19) .وتهدف الندوة إلى مناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة ومنها إرشادات عامة للحملات الترويجية على المنصة، والسياسات والإستراتيجيات المحدثة خلال أزمة كوفيد 19 وضرورة التفاعل والوصول إلى الجمهور.وأفاد مدير عام المنظمة الدكتور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني بأن الندوة تمثل فرصة للتواصل وتبادل الأفكار حول التعاون المحتمل بين الجمهور الذي يمكن أن يساعد في حماية وتعزيز صحة المحادثة العامة حول فيروس كورونا كوفيد-19. كما أنها تمثل أيضاً قناة للتواصل المستمر لمناقشة أفضل ممارسات وتوصيات (تويتر).// انتهى //20:45ت م0159