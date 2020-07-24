الرباط 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 570 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل عدد المصابين فيها إلى 18834، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 299 بعد الإعلان عن سبع وفيات جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 16100 بعد تعافي 228 شخصاً، مشيرةً إلى أن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 46.// انتهى //21:02ت م0162