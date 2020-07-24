بيروت 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجّلت لبنان 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 119 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و28 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3407 إصابات.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية أجري 8719 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1666، وسجل كذلك ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 46 .// انتهى //21:03ت م0164