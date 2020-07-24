الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسقدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم والمحاضر الآسيوي بندر الأحمدي أمس محاضرة "عن بعد" بعنوان "التحليل الفني" وذلك ضمن برنامج الاتحاد العراقي لكرة القدم لتطوير المدربين على مستوى الوطن العربي.واشتملت المحاضرة على شرح مفصل عن أهمية التحليل الفني في كرة القدم وأنواعه وعناصره والمتطلبات التي يحتاجها المحلل ومدى التطور الكبير الذي يشهده مجال التحليل الفني، بالإضافة إلى دور المحلل الفني في تطوير أداء اللاعبين وتنمية قدراتهم من النواحي الفنية والبدنية والذهنية.// انتهى //22:36ت م0175