الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأعلنت رابطتا المحترفين والمحترفات في كرة المضرب اليوم إلغاء جميع المنافسات المقررة في الصين حتى نهاية العام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد.ويشكل هذا القرار الذي صدر عقب إعلان السلطات الصينية إلغاء جميع المسابقات الرياضية الدولية لعام 2020، ضربة قوية للكرة الصفراء التي تبحث عن التطور في البلد الأكثر سكانا في العالم.وقال رئيس رابطة اللاعبات المحترفات ستيف سايمون: مستاؤون جداً لعدم تمكننا من إقامة أحداثنا من الطراز العالمي في الصين هذا العام".وأضاف: "نحترم القرار الذي اتخذته (السلطات الصينية) ونتطلع للعودة إلى الصين في أسرع وقت ممكن في الموسم المقبل".ومن بين الأحداث التي جرى إلغاؤها بطولة ووهان المفتوحة وبطولة الماسترز الختامية في شينزين، ودورة شنغهاي للماسترز وبطولة الصين المفتوحة (للرجال والسيدات) في بكين.// انتهى//22:38ت م0176