مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسوصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة اليوم الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام القادمين من القصيم ، ممن وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام 1441هـ.وكان في استقبال ضيوف الرحمن، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، الدكتور حسين الشريف ، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، عصام بن فؤاد نور.ولضمان سلامة ضيوف الرحمن، وفرت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، مسارًا خاصًا للحجيج لدى وصولهم، لإنهاء الإجراءات وتطبيق جميع الاشتراطات الاحترازية والوقائية التي حددتها وزارة الصحة، وفق الخطط الاستثنائية لتنفيذ حج 1441هـ.وبعد إنهاء إجراءات السفر توجه الحجيج إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة، الذي تشرف عليه بشكل مباشر وزارة الحج والعمرة ، حيث جهزت الوزارة مقراً سكنياً متكاملاً في العاصمة المقدسة، بدءا من الرابع وحتى الثامن من ذي الحجة، قبل ذهابهم إلى مشعر منى، وخصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة.وأكد الدكتور حسين الشريف حرص معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ومعالي نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط على توفير جميع السبل وتقديم الخدمات كافة للحجيج الواصلين، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.وعبر الحجاج عن خالص امتنانهم على الخدمات والتسهيلات والاهتمام المُقدم لهم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، مبدين سعادتهم الغامرة لتمكينهم من أداء فريضة الحج هذا العام بتطبيق أعلى وأدق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا ، مثمنين لوزارة الحج والعمرة الجهود التي يبذلونها لخدمة ضيوف الرحمن.ونوه الحاج السوداني المقيم في منطقة القصيم معتز محمد بالإجراءات الصحية والوقائية المُتخذة، من أجل ضمان سلامته وسلامة الحجاج ليؤدوا المناسك بسلام آمنين ، سائلا الله أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأمنها.// انتهى //22:51ت م0179