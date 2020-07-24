الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسقررت كوريا الجنوبية السماح بحضور عدد محدود من مشجعي مباريات كرة القدم والبيسبول بحسب ما أعلن مسؤول اليوم ، وذلك ضمن مساعي السلطات بالعودة إلى الحياة الطبيعية بعد النجاح في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.وسيُسمح للمشجعين اعتباراً من الأحد المقبل بحوالي 10 بالمئة من المقاعد في مباريات البيسبول الاحترافية، وهي نفس النسبة في مباريات كرة القدم اعتباراً من أغسطس.كما سيتم بيع جميع التذاكر مسبقاً عبر الإنترنت لتسجيل من سيتم قبوله بدخول الملاعب، وسيطلب من كل متفرج ارتداء كمامة" طوال وقت المباريات.وبدأت كوريا الجنوبية في تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي في أوائل مايو تزامناً مع السماح بعودة بعض البطولات الاحترافية، مثل البيسبول وكرة القدم اللذين أطلقا موسمهما الجديد خلف أبواب مؤصدة.//انتهى//22:52ت م0181