القاهرة 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضى فى بيان له اليوم بأنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من الملفات الإقليمية، كالقضية الليبية وعملية السلام، حيث ثمن الرئيس الأوكراني من جانبه الجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.وأكد الرئيس الأوكراني حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر لما تمثله من ركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يسهم في تحقيق مصالحهما.// انتهى //23:06ت م0183