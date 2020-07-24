بغداد 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسقطت مساء اليوم أربعة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر "بسماية" العراقي الواقع في ضواحي العاصمة العراقية, فيما تفيد المعلومات الأولية بانطلاق الصواريخ من منطقة الداينية التابعة لمحافظة ديالى شمال شرقي بغداد.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن أحد هذه الصواريخ سقط على مستودع للدروع، فيما سقط الثاني على "كرفانات" تابعة لفوج حماية المعسكر, وسقط الصاروخان الآخران في ساحة فارغة, موضحةً أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية باستثناء بعض الأضرار المادية.// انتهى //23:06ت م0184