أبوجا 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسألقت السلطات النيجيرية القبض على 217 شخصاً في عمليات شنتها ضد العصابات المسلحة شمال غربي البلاد.وأضاف بيان صادر عن مدير أمن محافظة كادونا بشمال غرب البلاد اومار موري، أنه على إثر تزايد حوادث العنف مؤخراً بعدد من مناطق المحافظة، دفع بعدد كبير من قوات الأمن هناك، ما أسفر عن القبض على 217 شخصاً ينتمون لعصابات مسلحة، فضلاً عن فرار العديد منهم بعد إصابتهم بجروح.ولفت مدير الأمن الانتباه إلى مصادرة القوات 43 سلاحاً خاصاً بالعصابات، ومركبتين، وكميات كبيرة من الذخيرة.// انتهى //23:06ت م0185