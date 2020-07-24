عام / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا 787501 إصابة مؤكدة
الجمعة 1441/12/3 هـ الموافق 2020/07/24 م واس
أديس أبابا 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس
أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية من 768 ألفاً و 978 إصابة إلى 787 ألفاً و 501 إصابة مؤكدة.
وأفاد تقرير للمركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 446 ألفاً و 82 شخصاً، بالتوازي مع ازدياد عدد الوفيات ليصل إلى 166 ألفاً و 97 شخصاً.
وأشار إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا هي أشد الدول المتضررة من المرض بالقارة، تليها مصر ونيجيريا والجزائر والمغرب.
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