أديس أبابا 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية من 768 ألفاً و 978 إصابة إلى 787 ألفاً و 501 إصابة مؤكدة.وأفاد تقرير للمركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 446 ألفاً و 82 شخصاً، بالتوازي مع ازدياد عدد الوفيات ليصل إلى 166 ألفاً و 97 شخصاً.وأشار إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا هي أشد الدول المتضررة من المرض بالقارة، تليها مصر ونيجيريا والجزائر والمغرب.// انتهى //23:19ت م0188