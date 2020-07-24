لوساكا 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأعلن وزير الصحة في زامبيا اليوم إصابة 15 نائباً و 11 موظفاً في برلمان البلاد بفيروس كورونا بعد أيام من تعليق الجلسات لوفاة نائب بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.وقفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في زامبيا من 1632 حالةً إلى 3856 حالةً في بداية شهر يوليو الحالي، وزاد عدد حالات الوفاة من 30 إلى 136 حالةً خلال نفس الفترة.// انتهى //23:26ت م0189