واشنطن 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، مدعومةً ببعض البيانات الاقتصادية الإيجابية.وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بزيادة ثلاثة سنتات إلى 43.34 دولاراً للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتاً ليتحدد سعر تسويتها عند 41.29 دولاراً للبرميل.وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت 0.5 في المئة، في حين ارتفع الخام الأمريكي 1.7 في المئة.// انتهى //23:40ت م0190