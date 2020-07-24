مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسيفتتح معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في السادس من شهر ذي الحجة 1441ه، الدورة الخامسة والأربعين لندوة الحج السنوية الكبرى، والتي تقام للمرة الأولى افتراضيًا، وذلك بالتعاون مع وزارتي "الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد" و"الإعلام"، تحت عنوان "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية".وتُعقد ندوة الحج الكبرى بحضور ومشاركة عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، ونخبة من الأطباء والاستشاريين، والفقهاء والشرعيين، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الاثنين المقبل، من خلال خاصية الاتصال المرئي "Zoom"، وباستطاعة المهتمين متابعة البث مباشر للندوة على حساب وزارة الحج والعمرة على تويتر @HajMinistry.و أوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أنه وفي ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، تسعى الوزارة من خلال عقدها للندوة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتزامنة مع موسم حج هذا العام، ومن ذلك "الطب الوقائي النبوي وتطبيقاته العالمية"، و"المستجدات العلاجية في الصحة العامة" وغيرها من المواضيع الصحية الأخرى المرتبطة بالضوابط الوقائية الخاصة بموسم حج 1441ه.وتُعد ندوة الحج الكبرى، أحد أبرز الفعاليات العلمية التي ترعاها وزارة الحج والعمرة سنويًا، والتي انطلقت في العام 1390هـ الموافق 1970، وتهدف إلى إبراز الدور الثقافي والحضاري للمملكة في خدمة الحج والحجيج، وتسليط الضوء على أهم الإنجازات والمشاريع والتطورات المتلاحقة في الحرمين الشريفين لخدمة المسلمين، وترسيخ مبدأ الحوار الفكري الهادئ لقضايا الأمة الإسلامية من خلال موسم الحج، والتواصل العلمي البنّاء مع المؤسسات والمحافل العلمية والباحثين المتخصصين في معظم دول العالم، وتحقيق المزيد من التكامل والتآخي والتعارف بين أبناء الأمة الإسلامية، والإسهام في إثراء الثقافة وتعزيز الوعي العام.// انتهى //23:55ت م0193