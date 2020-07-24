تونس 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأوقفت عناصر من الحرس البحري التونسي 156 مهاجراً غير شرعي في ست عمليات مختلفة بمدن صفاقس والمهدية وقرقنة التونسية.وأفاد الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس البحري بالوسط علي العياري في تصريح له اليوم، أنهم أوقفوا المجموعة المهاجرة وهم بصدد اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، مضيفاً أن عدداً كبيراً من المهاجرين سبق لهم أن حاولوا الهجرة بنفس الطريقة في مناسبات سابقة، وأنه صُودرت المراكب التي استعملتها المجموعة المهاجرة.ولفت النظر إلى أنهم تحفظوا على المهاجرين لاتخاذ الإجرءات القانونية بشأنهم.// انتهى //23:56ت م0194