القاهرة 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت مصر 659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 38 حالة جديدة.وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم بخروج 904 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31970 حالةً.وأوضح أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 91072 حالة، من ضمنهم 31970 حالة شُفيت، و 4518 حالة وفاة.// انتهى //00:35ت م0196