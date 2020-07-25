واشنطن 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تراجعاً عند إغلاق السوق اليوم، متأثرةً بتزايد عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 .وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 182.44 نقطة، بما يعادل 0.68 في المئة إلى 26469.89 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مسجلاً 20.03 نقطة، أو 0.62 في المئة، إلى 3215.63 نقطة.كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 98.24 نقطة، أو 0.94 في المئة، إلى 10363.18 نقطة.// انتهى //00:35ت م0197