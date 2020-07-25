باريس 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واستوج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه على سانت إتيان 1 / صفر اليوم ، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على ملعب "دو فرانس" في العاصمة باريس.وحقق سان جيرمان اللقب للمرة 13 في تاريخه، ليبتعد بفارق ثلاثة ألقاب عن مارسيليا صاحب المركز الثاني في ترتيب أكثر الأندية فوزا باللقب.كما نجح الفريق الباريسي في الفوز باللقب للمرة الخامسة خلال المواسم الست الأخيرة، حيث توج باللقب أعوام 2015 و 2016و 2017 و2018 و 2020، وخسر لقب عام 2019 لصالح فريق رين.وسجل البرازيلي نيمار هدف المباراة الوحيد لباريس في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.وبذلك أضاف سان جيرمان اللقب الثاني له خلال الموسم الجاري، بعد أن فاز بلقب الدوري بقرار من الاتحاد الفرنسي والرابطة بعدم استكمال الموسم ومنح الفريق الباريسي اللقب كونه متصدر الترتيب حينما توقفت البطولة في شهر مارس الماضي.// انتهى//00:40ت م0198