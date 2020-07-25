تونس 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسعقدت بالعاصمة التونسية اليوم، جلسة عمل تونسية أمريكية.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية أن الجلسة تندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى تونس حالياً الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لشؤون إيران والمستشار السياسي لوزير الخارجية الأمريكي براين هوك.وتناول الجانبان خلال الجلسة العلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتطويرها على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من المسائل الإقليمية والدولية، من بينها الوضع في الشرق الأوسط، وتطورات الأزمة الليبية، حيث أكّدا ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وإيجاد حلّ سياسي للنزاع بما يضمن أمن ليبيا واستقرارها.وشددا أيضاً على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مجلس الأمن بخصوص القضايا المطروحة على جدول أعماله في الفترة القادمة، بما يعزّز الاستقرار ويحفظ الأمن والسلم الدوليين.// انتهى //01:25ت م0200