تونس 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسشاركت وزيرة الشؤون الخارجية بالنيابة سلمى النيفر اليوم، في اجتماع عن بعد، لمجلس الأمن الدولي حول مسألة التغير المناخي وتهديده للسلم الدولي.وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن النيفر أكدت في كلمة ألقتها بالمناسبة، ما توليه تونس من أهمية لموضوع التغيرات المناخية في العالم وتأثيراتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، مضيفة أن استفحال هذه الظاهرة يؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي للملايين من شعوب العالم وزيادة حركات النزوح القسري بسبب ارتفاع معدلات الفقر وتردي الأوضاع المعيشية، ولاسيما في المناطق التي تشهد وضعيات عدم استقرار وتفاقم للصراعات القبلية.ولفتت الانتباه إلى أن التهديدات التي يتسبب فيها التغير المناخي في بعض مناطق النزاع، تعد أحد العوامل المساهمة في انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة وزعزعة السلم والأمن الدوليين، مشددة على ضرورة أن يعمل مجلس الأمن الدولي على إيلاء هذا الموضوع كل العناية التي يستحقها ومعالجة مختلف أبعاده بصورة منهجية ومعمقة.ودعت تونس في كلمتها إلى دمج الآثار الأمنية المترتبة على تغير المناخ في إستراتيجيات منع النزاعات، وإلى تطوير أدوات التنبؤ وأنظمة الإنذار المبكر، بالإضافة إلى تعزيز قاعدة بيانات الأمم المتحدة بالمعطيات العلمية والمعرفية المتعلقة بهذه الظاهرة.واقترحت تونس، تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لأمن المناخ، قصد مزيد تعزيز التنسيق بين هياكل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في معالجة المخاطر الأمنية المتعلقة بتغير المناخ.يشار إلى أن هذا الاجتماع ترأسه وزير الخارجية الألماني هيكو ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومسؤولين في منظمة الأمم المتحدة.// انتهى //01:58ت م0202