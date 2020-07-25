عام / البرازيل تسجل أكثر من ألف حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
السبت 1441/12/4 هـ الموافق 2020/07/25 م واس
برازيليا 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس
سجلت البرازيل 55891 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1156 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم: إن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى مليونين و 343366 ، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 85238.
وأشارت الوزارة إلى تعافي مليون و 592281 شخصاً من المرض.
وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.
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