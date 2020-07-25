برازيليا 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت البرازيل 55891 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1156 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم: إن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى مليونين و 343366 ، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 85238.وأشارت الوزارة إلى تعافي مليون و 592281 شخصاً من المرض.وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.// انتهى //02:31ت م0205