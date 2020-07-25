نواكشوط 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأفاد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى موريتانيا عبد السلام غي أن استراتيجية موريتانيا في محاربة فيروس كورونا بما تضمنته من جوانب صحية وأخرى اقتصادية واجتماعية ناتجة عن انتشار هذا الوباء كانت ناجحة.وأضاف الممثل الأممي في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء اليوم، أن منظمته في دعمها لموريتانيا قبل انتشار الجائحة، اكتتبت، في إطار مساهمتها في محاربة الوباء 103 خبراء 80% منهم أطباء والباقي للإسناد اللوجستي في مجالات المعلوماتية وغيرها.وعد أن هذه الاستراتيجية كانت فعالة، حيث واكبت تطور الجائحة منذ ظهور الحالات الأولى من خلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، كغلق الحدود وحظر التنقل بين المحافظات وبين المدن.وأكد عبد السلام غي بشان أفضل الطرق للتغلب على هذا الوباء، أن هناك خياران ، إما أن يوجد لقاح فعال وتلقيح أكبر قدر ممكن من الأشخاص لوقف الوباء، أو أن نترك الوباء يتطور بصورة طبيعية، إلى أن يبلغ مرحلة معينة ليحصل ما يسمى بمناعة القطيع.// انتهى //04:02ت م0207