الرياض 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد حتي مرتفعات المدينة المنورة، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، الشرقية ، حائل ، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض ، الشرقية ، نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //06:00ت م0002