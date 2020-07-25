الرياض 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهوريةشفاء الملك.. تعبيرات عفوية وحب صادقخالد الفيصل يطلع على خطة شؤون الحرمين لموسم الحجفيصل بن سلمان يستعرض أعمال أكاديمية «مداك» العالميةأمير القصيم يكرم مدير مكتب «واس»استبدال كسوة الكعبة المشرفة الخميس المقبلتأييد إسلامي لقصر الحج على المتواجدين بالمملكةخطيب المسجد الحرام: بالنية الصالحة تصبح العادات عباداتإمام المسجد النبوي: من نوى الحج وحبسه العذر كتب له الأجرالمالية: إقفال طرح يوليو من برنامج صكوك المملكة المحليةارتفاع إجمالي حالات التعافي من كورونا إلى 215731 حالةالصين تأمر بإغلاق قنصلية أميركية في شينغدوانهيـار السياحة التركيـةوزير الخارجية الفرنسي: لبنان على حافة الهاوية15 مليون إصابة بكوفيد - 19 في العالم نصفهم في الأميركيتينأوروبا تثير قلق «الصحة العالمية»اعتقال 55 إسرائيلياً تظاهروا ضد نتنياهو// يتبع //06:03ت م0003