عام / الصحف السعودية
السبت 1441/12/4 هـ الموافق 2020/07/25 م واس
الرياض 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى إعلان الجمهورية
شفاء الملك.. تعبيرات عفوية وحب صادق
خالد الفيصل يطلع على خطة شؤون الحرمين لموسم الحج
فيصل بن سلمان يستعرض أعمال أكاديمية «مداك» العالمية
أمير القصيم يكرم مدير مكتب «واس»
استبدال كسوة الكعبة المشرفة الخميس المقبل
تأييد إسلامي لقصر الحج على المتواجدين بالمملكة
خطيب المسجد الحرام: بالنية الصالحة تصبح العادات عبادات
إمام المسجد النبوي: من نوى الحج وحبسه العذر كتب له الأجر
المالية: إقفال طرح يوليو من برنامج صكوك المملكة المحلية
ارتفاع إجمالي حالات التعافي من كورونا إلى 215731 حالة
الصين تأمر بإغلاق قنصلية أميركية في شينغدو
انهيـار السياحة التركيـة
وزير الخارجية الفرنسي: لبنان على حافة الهاوية
15 مليون إصابة بكوفيد - 19 في العالم نصفهم في الأميركيتين
أوروبا تثير قلق «الصحة العالمية»
اعتقال 55 إسرائيلياً تظاهروا ضد نتنياهو
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