وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حج آمن ): أكملت الجهات المعنية بالحج استعداداتها لتنفيذ خططها في موسم استثنائي هذا العام بعدد محدود من حجاج الداخل، فيما يقتصر حج المواطنين السعوديين على موظفي الصحة ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد ، وقد اطمأن مجلس الوزراء في جلسته مؤخراً على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية، وفق منظومة عمل تكاملي رفيع تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء الشعيرة بشكل آمن صحياً، وبأفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات، وأعلى المعايير للحفاظ على سلامتهم من تبعات وآثار جائحة فيروس كورونا وسبل الوقاية منها.واسترسلت : لقد حرصت القيادة الحكيمة على اتخاذ قرارات وإجراءات تضمن سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، في ظل ما يشهده العالم من خطر الجائحة ومن منطلق الأخذ بالأسباب الشرعية المتوافقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي أكدت على حفظ النفس البشرية مع مراعاة المصالح بإقامة الشعيرة في ظل ظروف استثنائية يعاني منها العالم،وتنفيذا لذلك اتخذت الجهات المسؤولة إجراءات مشددة لمنع المخالفين من دخول المشاعر المقدسة مع التشديد على عدم وجود حملات أو مكاتب حج في هذا الموسم ، وتوفير الطاقات الآلية والبشرية وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء الفريضة في أجواء إيمانية وصحية كاملة.// يتبع //06:03ت م0006