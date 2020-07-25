عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع
السبت 1441/12/4 هـ الموافق 2020/07/25 م واس
المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1441هـ الموافق 25 يوليو 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على محافظتي بدر وينبع لهذا اليوم ، تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدني في مدى الرؤية .
وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت .
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