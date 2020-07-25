المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1441هـ الموافق 25 يوليو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على محافظتي بدر وينبع لهذا اليوم ، تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدني في مدى الرؤية .وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت .// انتهى //06:28ت م0009