المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم .// انتهى //07:08ت م0011