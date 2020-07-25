عام / "الأرصاد" : أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
السبت 1441/12/4 هـ الموافق 2020/07/25 م واس
المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم .
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