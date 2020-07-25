طرابلس 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بلقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، بمقر إقامة السراج في إسطنبول، و تناول الجانبان مستجدات الوضع في ليبيا، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، واتفقا على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية و الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) .وأشارت إلى أن استمرار أزمة الكهرباء يشكل سببا للاضطرابات في ليبيا ويفاقم معاناة الليبيين خصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مبينة تقارير جهاز المحاسبة الذى يقر بالفساد المالي وعدم المراقبة تجاه الشركات التي تقوم بعدد من المشروعات.وتابعت الهدوء الحذر في المنطقة المتاخمة شرق مصراته وسط التحشيد المستمر من قبل الطرفين وسط قلق محلى وإقليمي ودولي من رفض حكومة الوفاق توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي عبرت عنه الخارجية التركية أنه لا توقيع اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حكومة الوفاق إلا بعد انسحاب الجيش إلى حدود 2015 .ونوهت إلى أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا على متن قوارب صغيرة انطلاقا من ليبيا خلال الثلاثة أيام الأخيرة بلغ نحو ألف مهاجر، مخبرة عن قلق السلطات الإيطالية من تدفق وتزايد عدد المهاجرين، ومعبرة عن المخاوف من أن يكون بين هؤلاء المئات من الإرهابيين.وتطرقت إلى تحذير وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم من تصرفات قد تؤدي إلى تقسيم ليبيا، داعيا جميع الأطراف إلى ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها والتمسك بالحل السياسي.وأنبأت صحف ليبيا عن إقالة وزير الخارجية التونسي نور الدين الري من منصبه من قبل الرئيس قيس سعيّد ، مفيدة أن الإقالة تمت بسبب الخلاف في الرؤى بين الرئيس سعيّد ووزير الخارجية حولالملف الليبي، مؤكدة أن وزير الخارجية يؤكد على ضرورة الانحياز إلى حكومة الوفاق، في حين يتمسك الرئيس التونسي بضرورة الوقوف على نفس المسافة من أطراف النزاع الليبي.// انتهى //07:34ت م0012