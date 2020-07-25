القاهرة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات القضية الليبية .وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الصيني وانج ييى، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وأخر تطورات الأزمة الليبية.وتناقلت تشديد الاتحاد الأوروبي على ضرورة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد المحتمل حول سرت والجفرة وإعادة ضخ إنتاج النفط والعودة إلى المسار السياسي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.ونشرت صحف السبت إعلان قوات الأمن العراقية تحرير الناشطة الألمانية مديرة القسم الثقافي في مركز "جوتا" هيلا ميفيس التي اختطفت على يد مسلحين الأثنين الماضي وسط العاصمة بغداد.وأشارت إلى تنديد الرئاسة الفلسطينية باستمرار اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية محافظ القدس، واستنكارها لحملة استهداف الاحتلال الإسرائيلي المناضلين من أبناء مدينة القدس والإجراءات التعسفية بحقهم.وتحدثت صحف القاهرة عن إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 659 إصابة ووفاة 38 حالة جديدة جديدة بفيروس كورونا وخروج 904 متعافي من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 31970 حالة حتى أمس.//انتهى//08:36ت م0013