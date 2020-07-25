المدينة المنورة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة ممثلة في فريق بداية الخير التطوعي الصحي بالتعاون مع فريق الإعلام الواعي ضمن حملة ( قريباً نجتمع ) مبادرة صحية بعنوان " صحتك تهمنا ".واشتملت المبادرة على عدة أركان توعويه وتثقيفية منها قسم التغذية وقسم قياس درجة الحرارة وقسم التثقيف وقسم الدعم النفسي وقسم السكر وقسم الضغط.وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، إلى جانب تهيئة الظروف التي يستطيع من خلالها الفرد المحافظة على صحته وتحسينها والوقاية من المشكلات الصحية.// انتهى //08:52ت م0015