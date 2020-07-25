الخرطوم 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم اختتام المحادثات العسكرية بين السودان وأرتريا على مستوى رؤساء الأركان، حيث تناولت المحادثات أوجه وآفاق التعاون العسكري بين البلدين في مختلف المجالات .وأخبرت عن تسجيل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا،ليرتفع إجمالي الإصاباتإلى 11302 حالة متضمنة 715 حالة وفاة .وأولت اهتماما بدعوة الاتحاد الأفريقي، أمس، مصر والسودان وإثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.وقالت إن الحكومة اليمنية اعتبرت تراجع ميليشيات الحوثي الإرهابية عن تعهداتها بخصوص خزان صافر النفطي العائم سلوكاً حوثياً ممنهجاً ، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار تلاعب الميليشيات بالملف واتخاذه أداة للابتزاز والمساومة .ونشرت اعلان السلطات العراقية، أمس، تحرير الناشطة الألمانية التي خطفت الاثنين الماضي خارج مكتبها في وسط العاصمة بغداد.ولفتت الصحف الانتباه إلى قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة 4 شبان بجروح مختلفة وعشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع .ونقلت عن منظمة الصحة العالمية إنها سجلت، رقماً قياسياً جديداً لعدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في العالم،حيث بلغت الإصابات المسجلة أمس 284 ألفاً و 196 حالة في 24 ساعة.// انتهى //09:45ت م0017