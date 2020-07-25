بيروت 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم ، بالتحذير الذي أطلقه وزير الخارجية الفرنسي إيف لو دريان خلال زيارته لبيروت أن لبنان على حافة الهاوية.وتابعت الصحف القلق المتزايد في البلاد غداة تصاعد عدد الإصابات من فيروس كورونا المستجد الذي بلغ 147 إصابة مع تسجيل 3 حالات وفاة.وأخبرت عن تمكن قوات الأمن العراقية من تحرير ألمانية كانت مخطوفة في العاصمة بغداد.دوليًا تطرقت إلى قرار بكين إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة شينغدو جنوب غربي الصين .وأشارت إلى المخاوف التي عبرت عنها منظمة الصحة العالميه إزاء تفشي فيروس كوفيد 19 من جديد في القارة الأوروبية.// انتهى //10:19ت م0025