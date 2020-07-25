عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية ليبيريا بذكرى استقلال بلاده
السبت 1441/12/4 هـ الموافق 2020/07/25 م واس
الرياض 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس جورج وياه رئيس جمهورية ليبيريا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ليبيريا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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