إسلام آباد 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ، تعهد القيادة الباكستانية بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إقليم بلوشستان والقضاء على موجة الإرهاب التي يشهدها الإقليم .واهتمت بتكثيف السلطات الصحية الباكستانية حملة التطعيم لمكافحة شلل الأطفال إثر استئنافها بعد تعليق دام أربعة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.وأخبرت عن تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا بمعدل قياسي مع تراجع أعداد الوفيات أيضاً.وأشارت إلى تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد بأن علاقة بلاده مع الصين تهدف إلى دعم الاستقرار والتنمية الاقليمية.وتطرقت إلى رفض الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الانتقادات التي توجهها بعض الجهات للممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، مؤكداً أنه مشروع واعد يضمن الاستقرار في المنطقة، ويصب في صالح جميع الدول.// انتهى //10:57ت م0033