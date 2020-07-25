الباحة 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبهاً لها، عن حالة الطقس في منطقة الباحة لهذا اليوم، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية .ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات المخواة والعقيق, والمندق, وبلجرشي والقرى والحجرة وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //12:06ت م0037