الرباط 04 ذو الحجة 1441 ه موافق 25 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بحصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، لافتة الإنتباه إلى أن حصيلة يوم أمس تجاوزت 500 مصاب، فيما توفى سبعة مصابين خلال الأربع وعشرين ساعة، وذلك في أعلى حصيلة وفيات منذ منتصف إبريل الماضي.وأخبرت الصحف في سياق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا،عن قرار السلطات المغربية تعليق إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد والمصليات.إفريقيا، تابعت المساعي التي يقودها خمس رؤساء أفارقة في باماكو من أجل حل الأزمة المحلية المالية المستمرة منذ يونيو الماضي، عبر العمل على التوفيق بين الرئيس أبو بكر كيتا،والمعارضة التي تطالب برحيله.و تناولت الصحف الانتقادات التي وجهها البرلمان الأوروبي للاتفاق الذي توصل إليه القادة الأوربيون في قمتهم ببروكسل حول خطة الانعاش الاقتصادي، مبرزة تهديد البرلمان الأوروبي بعرقلة موازنة الاتحاد المقترحة لحل أزمة كورونا.وتطرقت إلى قرار بكين إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة شينغدو جنوب غربي الصين.وتناقلت الصحف خبر الغاء الرئيس الأمريكي قرارا باجراء مؤتمر انتخابي في فلوريدا بسبب تفشي فيروس كورونا .وتطرقت إلى المخاوف التي عبرت عنها منظمة الصحة العالمية إزاء تفشي فيروس كوفيد 19 من جديد في القارة الأوروبية،واعلانها تسجيل رقم قياسي جديد في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في العالم،حيث بلغت الإصابات المسجلة أمس 284 ألفا و 196 حالة في 24 ساعة.// انتهى //12:24ت م0040