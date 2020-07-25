سياسي / مقتل اثنين وإصابة ثلاثة آخرين من طالبان في هجوم مضاد للقوات الأفغانية
السبت 1441/12/4 هـ الموافق 2020/07/25 م واس
كابول 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس
قُتل اثنين من عناصر حركة طالبان المسلحة وأصيب ثلاثة آخرين خلال هجوم مضاد قامت به القوات الأفغانية اليوم في إقليم فارياب .
وأوضح الجيش الأفغاني في بيان نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم ، أن مجموعة من مسلحي طالبان كانوا يحاولون شن هجوم في محيط منطقة دولت آباد التابعة لإقليم فارياب ، إلا أن قوات الأمن قامت بالرد فورا وشنت هجومًا مضادًا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن إثنين من مسلحي الحركة، وإصابة 3 آخرين.
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