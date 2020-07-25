كابول 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسقُتل اثنين من عناصر حركة طالبان المسلحة وأصيب ثلاثة آخرين خلال هجوم مضاد قامت به القوات الأفغانية اليوم في إقليم فارياب .وأوضح الجيش الأفغاني في بيان نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم ، أن مجموعة من مسلحي طالبان كانوا يحاولون شن هجوم في محيط منطقة دولت آباد التابعة لإقليم فارياب ، إلا أن قوات الأمن قامت بالرد فورا وشنت هجومًا مضادًا، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن إثنين من مسلحي الحركة، وإصابة 3 آخرين.// انتهى //12:26ت م0041