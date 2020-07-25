رام الله 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، تغطية أخبار فيروس كورونا ، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجل 537 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 3 حالات وفاة ، وبلغ إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 8710 إصابات ، وبلغ إجمالي الوفيات 73 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 3629حالة .وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث أصيب أربعة شبان فلسطينيين بجروح مختلفة، فيما أصيب آخرين بالاختناق جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، إضافة لنشر جيش الاحتلال منظومة كاميرات وأجهزة تكنولوجية ومجسات متطورة جنوب الضفة الغربية، كما فتحت قوات الاحتلال ، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة صوب مواقع وأرضي الفلسطينيين شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.وأوردت الصحف خبر تمديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، نائب أمين سر فتح في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، سامي أبو غالية.ونشرت مطالبة المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور ، كافة الدول بالدفاع بحزم عن القانون الدولي والقرارات التي لا تعد ولا تحصى التي اتخذت على مر العقود بشأن قضية فلسطين، لحماية حقوق الإنسان، ولإنقاذ احتمالات السلام العادل القائم على حل الدولتين، والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد التي تتعرض لتهديد خطير، مناشدًا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، اتخاذ إجراءات مسؤولة.// انتهى //12:40ت م0042