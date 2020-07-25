نجران 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة،وشرورة، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 11 مساءً .ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //12:57ت م0044