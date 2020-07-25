نجران 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران استعداداته لتهيئة وتجهيز 250 جامعاً ومسجداً في مدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها، لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، بعد تجهيز عدد من المساجد التي تم إضافتها لتقليل التزاحم .وأكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن الفرع أنهى استعداداته لتهيئة الجوامع والمساجد المساندة لها لصلاة العيد لتخفيف الزحام، حيث تم مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم مستمر ونظافة وصيانة، والتأكيد على المراقبين والعاملين في الميدان للتأكد من جاهزية جميع المساجد والجوامع .وأوضح العصيمي أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة والبروتوكولات الوقائية لتجهيز هذه الجوامع والمساجد بكل مستلزماتها لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد في موعد إقامتها بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة عند الساعة 5:57 صباحاً حسب تقويم أم القرى، داعياً الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية ضمن البروتوكولات التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص داخل الجوامع والمساجد لصحة وسلامة المصلين.// انتهى //13:02ت م0046