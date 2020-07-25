جيزان 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسدشنت جمعية البرّ الخيرية بجازان اليوم، حملة " نهر العطاء " التي تستهدف أكثر من 45 جمعية خيرية ولجان تنمية بمنطقة جازان بتقديم أكثر من 35 ألف سلة غذائية .وأوضح رئيس الجمعية يحي عوض، أن الحملة تأتي امتدادًا لمسيرة العمل بالجمعية حيث تستهدف الحملة العديد من الفئات المستفيدة من ذوي الدخل المحدود، مشيرًا إلى أن الحملة تعمل بالتنسيق مع جميع الجمعيات الخيرية ولجان التنمية بالمنطقة لإيصال السلال الغذائية للأسر المستفيدة بأسرع وقت ممكن.// انتهى //13:03ت م0047